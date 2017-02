Vllaznia-Flamurtari, asgjë nuk është e rastësishme

Vllaznia dhe Flamurtari dhuruan një nga ndeshjet më emocionuese jo vetëm të javës, por edhe të kampionatit, ndoshta edhe të viteve të fundit. Megjithatë për këdo që ka memorien e fortë mund të kujtojë një tjetër sfidë triller deri në fund në “Loro Boriçi” midis këtyre dy ekipeve. Më 24 Nëntor të 2012 luhej sfida e vlefshme për javën e 12-të, midis dy skuadrave që në përbërje kishin emra të rëndësishëm të futbollit shqiptar. Ashtu si të shtunën edhe në atë takim Flamurtari kalonte në avantazh shumë shpejt me një autogol të Osmanit, për ta cuar takimin në 0-3 me gola të Muzakës dhe Pepës.

Deri në minutën e 60 ekipi i drejtuar në atë kohë nga Julian Rubio ishte dominues ndaj shkodranëve që në stol kishin Shpëtim Duron. Por në minutën e 63 Kastriot Rexha i ardhur nga stoli rihapte takimin, që deri në fund do të dhuronte emocione pa masë. Raste të shumta shënimi nga të dyja ekipet por fati i buzëqeshi shkodranëve që shënuan edhe dy herë të tjera me Delic në të 78 dhe sërish Kastriot Rexha në minutën e 95. Në fund festë e cmendur në “Loro Boriçi” më shumë për grintën e treguar sesa pikën e fituar. Një Deja vu që vjen në memorie për të na treguar se sfida e 11 Shkurtit nuk është një rastësi. Janë dy skuadra që në futbollin shqiptar identifikohen me stilin sulmues, lojë e hapur dhe grintë deri në vërshëllimën finale. Për të dhuruar emocione të tilla duhet të guxosh dhe përvec lojtarëve në fushë merita shkon edhe për trajnerët me zgjedhjet e tyre.