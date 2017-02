Vllaznia-Flamurtari, sfida e mbijetesës

Vllaznia dhe Flamurtari, dy emra të mëdhenj të futbollit shqiptar për një objektiv të vetëm, mbijetesën. Në Shkodër këtë të Shtunë luhet një sfidë shumë e rëndësishme. Duke patur parasysh se bëhet fjalë për dy skuadra me histori të madhe, Vllaznia-Flamurtari do të ishte një sifdë shumë herë më e bukur nëse do të luhej për kualifikimin në kompeticionet europiane apo për titullin kampion, por rrethanat dhe situata e vështirë financiare që ka përfshirë këto dy klube gjatë viteve të fundit, ka bërë që kjo ndeshje mësëshumti të luhet për mbijetesë. Vetëm 1 pikë më shumë kanë për momentin shkodranët krahasuar me vlonjatët edhe pse nuk duhet harruar kurrësesi fakti që Flamurtarit i janë zbritur 6 pikë në këtë sezon. Situata është më e ndërlikuar te Vllaznia për vetë faktin se kuqeblutë nuk ka fituar asnjë nga 7 sfidat e tyre të fundit në kampionat, duke regjistruar 3 barazime dhe 4 humbje. Te Flamurtari ndërkohë është rikthyer disi qetësia pas asaj fitoreje shumë të rëndësishme ndaj Luftëtarit të Hënën, por gjithsesi ashtu si shkodranët edhe vlonjatët kanë nevojë urgjente për pikë për t’iu larguar sa më shumë fundit të klasfikimit.

Vllaznia është kthyer si një tabu për kuqezinjtë të cilët janë mposhtur në 3 përballjet e fundit direkte nga skuadra e Cungut dhe në Shkodër janë pikërisht kuqeblutë që hynë si favoritë. Vllaznisë në këtë ndeshje do ti mungojë mesfushori Florind Bardulla i cili është i skualifikuar për shkak kartonësh, ndërkohë që në krahun tjetër trajneri i Flamurtarit Gentian Mezani ka marrë lajme të mira nga infermieria ditët e fundit. Radovic dhe Beqaj janë riaftësuar nga dëmtimet respektive edhe pse pritet ta nisin e ndeshjen e Loro Boricit nga stoli.

Për Vllazninë, vlonjatëve u rikthehet nga pezullimi 1 javor, kapiteni Bruno Telushi ndërkohë që pritet të bëjë debutimin me kuqezinjtë mbrojtësi brazilian Mauricio Leal. Ilir Berisha dhe Donjet Shkodra vazhdojë të jenë të dëmtuar ndërkohë që edhe Milosh Rnic nuk do të jetë i gatshëm për këtë ndeshje. Te Vllaznia për t’u rikthyer te fitorja në kampionat presin të tjerë gola nga përforcimi më i rëndësishëm në merkaton e Janarit, sulmuesi Elis Bakaj, ndërsa Flamurtari për të marrë tre pikët në Shkodër do të mbështetet fortë te forma e mirë e ish të madh të kësaj sfide, bomberit kroat Tomislav Busic.