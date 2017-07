Vllaznia, jepen garanci për sezonin e ri

Pas një muaji e gjysmë pushime, te Vllaznia më në fund gjërat kanë nisur të vihen në lëvizje. Duke nisur nga analiza e zhvilluar ndërmjet kryebashkiakes Ademi, Komisionit të Sporteve në Bashki, drejtuesve të klubit dhe trajnerit Armando Cungu. Pas takimit, Administratori i kuqebluve, Astrit Gjyrezi dha garanci për mbështetjen që do të ketë skuadra dhe lojtarët. Zgjidhje urgjente kërkohet për bllokimin e llogarive të klubit, për borxhin me vlerë 74 mijë euro ndaj kompanisë “Gea Sports”, të cilave u shtohen edhe 2600 euro për shpenzimet proceduriale.

“Zhvilluam një analizë për sezonin që u mbyll, por edhe për edicionin e ri. Gjëja më e rëndësishme është që të gjithë faktorët i dhanë garanci stafit teknik për nisjen e punës për sezonin e ri. Ekipi do të nisë stërvitjen. Për sa i takon llogarive të klubit, do të gjendet një zgjidhje dhe për këtë arsye po punojmë në aspektin juridik.”

Këtë të premte skuadra nisi menjëherë nga puna. Sipas konkluzionit të analizës në Bashki, baza e skuadrës do të përbëhet nga futbollistët shkodranë, por nuk do të mungojnë edhe blerjet.

“Boshti i ekipit do të përbëhet nga lojtarë shkodranë. Do të afrojmë në ekip edhe lojtarë premtues nga akademia e klubit, ndërsa mund të largohet ndonjë futbollist që nuk ka patur shumë hapësira. Gjithashtu, ne do të nisim menjëherë kontaktet me futbollistë si Edon Hasani apo ndonjë emër tjetër cilësor, sipas orientimeve të trajnerit Cungu.”