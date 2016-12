Vllaznia, peng edhe faza përgatitore

Burokracitë mbajnë peng përgatitjet e Vllaznisë për gjysmën e mbetur të sezonit. Përveç problemit të konfirmuar nga trajneri Cungu për financat e klubit, prej të cilave do të jetë e vështirë që kuqeblutë të ndërhyjnë në merkato për afrime cilësore, tashmë mbetet për t’u zgjidhur edhe çështja e fazës përgatitore.

Ngërçi lidhet me lëvrimin e fondeve nga Bashkia e Shkodrës. Që klubit ti kalojnë financa të mjaftueshme, duhet miratuar buxheti në Këshillin Bashkiak, por koha nuk premton. Nëse një zgjidhje do të jepet, ajo duhet të vijë sa më shpejt. Këtë të martë Vllaznia iu kthye stërvitjes pas pushimit 2-ditor të vendosur për festat. Trajneri Cungu dhe stafi teknik do të vazhdojnë përgatitjet me lojtarët në fushën stërvitore Reshit Rusi deri të premten, përpara një tjetër ndërprerje për ndërrimin e vitit.

Synimi është që prej javës së parë të Janarit, skuadra të kryejë një mini-fazë përgatitore jashtë Shqipërisë, ku duke pasur parasysh buxhetin në dispozicion, objektivi është që grumbullimi të zhvillohet në Malin e Zi. Megjithatë për momentin gjithçka mbetet pezull prej aspektit financiar dhe fondeve nga Bashkia. Një problem më tepër për Vllazninë. Mungesa e përforcimeve të rëndësishme në merkaton e dimrit dhe pa një fazë përgatitore të përshtatshme, janë elementë që do të komplikonin rrugën e skuadrës drejt mbijetesës në elitë.