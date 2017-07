Vllaznia mund t’i rikthehet tregut të huaj

Pavarësisht zhurmës së krijuar së fundmi me cështjen Shtubina, te Vllaznia po punojnë për të përforcuar ekipin që do të garojë në edicionin e ri.

Administratori i klubit, Astrit Gjyrezi ka nisur kontaktet me futbollsitët, të cilët janë kërkuar nga trajneri Armando Cungu. Gilman Lika është një dëshirë e trajnerit për ta patur në skuadër dhe bisedimet me të kanë avancuar. Mesfushori ka kërkuar kohë për të vendosur dhe në ditët në vijim pritet që të merret një vendim përfundimtar. Gjithashtu kontaktet dhe bisedat janë kryer edhe me Edon Hasanin, i cili ende nuk po vendos për të ardhmen e tij.

Në klub tregohen të rezervuar, por biseda ka patur edhe me futbollistë të tjerë të kampionatit me të cilët nuk është arritur një marrëveshje. Ajo që bëhet e ditur është se me shumë mundësi përforcimet e merkatos për Vllazninë mund të vijnë nga tregu i huaj, edhe pse kjo zgjidhje nuk është pëlqyer shumë nga trajneri Armando Cungu. Në Shkodër po mundohen të punojnë pa bërë zhurmë me afrimet, me drejtuesit që kanë zgjedhur si strategji të punojnë në fshehtësi për të bërë të ditur gjithcka kur të jetë hedhur firma.