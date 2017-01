Vllaznia në pritje për t’u zhvendosur në Ulqin

E Mërkura shënon startin e përgatitjeve të skuadrës së Vllaznisë për vitin 2017. Në pritje të zhvendosjes drejt Ulqinit për fazën përgatitore, trajneri Armando Cungu thekson se ka patur një takim me drejtuesit me të cilët është diskutuar për të gjitha problematikat që shqetësojnë skuadrën, por gjithsesi nuk pritet të ketë ndryshime thelbësore në organikë, cka do të thotë se pjesa e dytë e sezonit do të përballohet me ata që mbyllën 2016-n.

“Shpresonin që të ishim që sot në Ulqin, por ishin të detyuar t’i vijonim këtu përgatitjet. Shpresoj të gjendet sa më parë fondi dhe ta vijojmë fazën përgatitore ashtu sic e kishim parashikuar. Vllaznia do ta përballojë sezonin me kontigjentin që ka. Drejtuesve ua kam bërë të qartë për pozicionet ku kemi nevojë të përforcohemi.”

I pyetur për rikthimin te kuqblutë i Arsen Hajdarit, Cungu u shpreh se Vllaznia mbetet shtëpia e 27-vjecarit, të cilit i jepet një tjetër shans për të treguar vlerat te skuadra ku u rrit dhe u afirmua si lojtar.

“Hajdari kthehet në shtëpinë e tij, sepse është afirmuar këtu te Vllaznia. Do t’i japet shansi të tregojë vlerat e tij.”

Vllaznia edhe në këtë sezon është me objektiva modeste në kampionat, ky synon thjesht të sigurojë sa më parë qëndrimin në Superiore, ndërsa në Kupën e Shqipërisë falë edhe kalendarit favorizues synon të arrijë finalen pse jo dhe të ngrejë lart trofeun.