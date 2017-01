Vllaznia prezanton Hajdarin dhe niset në Malin e Zi

Vllaznia ka prezantuar përforcimin e parë për merkaton e Janarit. Skuadra shkodrane riktheu në kontingjent Arsen Hajdarin. Sulmuesi firmosi kontratën që e lidh me kuqeblutë për një vit e gjysmë. Prezantimi i Hajdarit u bë nëpërmjet faqes zyrtare të klubit në “Facebook”. Sulmuesi kthehet në radhët e skuadrës së vendlindjes, ku është formuar si futbollist dhe ka luajtur për katër sezone.

Prej sezonit të kaluar, 27-vjeçari mbronte ngjyrat e Besëlidhjes në Kategorinë e Parë. Afrimi i Arsen Hajdarit cilësohet një ndërhyrje mjaft e rëndësishme për skuadrën e drejtuar nga Armando Cungu. Kjo për faktin se kuqeblutë kanë vuajtur në fazën sulmuese, aty ku përveç kapitenit Shtubina, autor i pesë golave në këtë sezon, mungon një tjetër lojtar që të finalizojë aksionet.

Pavarësisht se ka luajtur pjesën më të madhe të ndeshjeve si titullar, Brunild Pepa ende nuk ka gjetur rrugën e rrjetës, ndërsa rrjeta e vetme nga sulmuesit e tjerë mban firmën e talentit 18-vjeçar Rubin Hebaj. Menjëherë pas firmës me Hajdarin, pasditen e kësaj të diele Vllaznia është nisur drejt Malit të Zi, aty ku skuadra do të qëndrojë gjatë dhjetë ditëve të ardhshme, ku do të zhvillojë fazën përgatitore përpara startit të gjysmës së mbetur të sezonit.