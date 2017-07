Vllaznia, rinovon mesfushori Alsid Tafili

Një tjetër rinovim i rëndësishëm për Vllazninë pas Arlind Kalajës.

Ditën e Enjte mesfushori Alsid Tafili ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me klubin shkodran edhe për një tjetër sezon. Kontrata e Tafilit përfundonte në muajin Qershor dhe në këtë mënyrë, kuqeblutë arrijnë të mbajnë në grupin e tyre një element shumë të rëndësishëm për sezonin e ardhshëm. Tafili e kishte arritur marrëveshjen verbale me drejtuesit e klubit disa javë më parë dhe për këtë arsye ai ishte bashkuar me skuadrën për të zhvilluar fazën përgatitore nën drejtimin e trajnerit Armando Cungu.

Në një komunikatë zyrtare, klubi i Vllaznisë bën me dije se rinovimi i kontratave do të vazhdojë edhe gjatë ditëve të ardhshme, duke konfirmuar se situata ka nisur të qartësohet në radhët e klubit shkodran që sezonin e fundit e siguroi qëndrimin mes më të mirëve të futbollit shqiptar vetëm në javën e fundit kundër Tiranës. Emri më i nxehtë në kampin shkodran vazhdon të mbetet Ndriçim Shtubina, i cili pak ditë më parë shprehu pakënaqësinë për situatën në klub duke njoftuar largimin, por me rikthimin e punës në zyrat e klubit situata e kapitenit mund të qartësohet.