Vllaznia, sezoni i ri mes pikëpyetjeve

1 Korriku duhet të ishte dita Vllaznia do të niste përgatitjet për sezonin e ri futbollistik 2017-2018, por edhe ky fillim muaji e ka gjetur në gjumë letargjik skuadrën shkodrane. Shumë lojtarë janë larguar ndërsa ata që janë ende nën kontratë nuk kanë marrë ende një lajmërim nga klubi se kur do të jetë data që do të nisin përgatitjet. Drejtuesit nuk po bëjnë asgjë për rindërtimin e skuadrës dhe situata te Vllaznia është shumë alarmante. Pak ditë më parë në një prononcim për Supersport, trajneri Armando Cungu la të kuptohet se kuqeblutë kanë shumë probleme dhe do të jetë e vështirë nëse vazhdohet me këto ritme që Vllaznia në sezonin e ri të tentojë majat më të larta të klasifikimit, madje për momentin e ardhmja e kuqebluve është në pikëpyetje të madhe. Nëse drejtuesit nuk bëjnë asgjë për të forcuar skuadrën dhe përgatitjet nuk do të nisin as të Hënën ose të Martën edhe vetë trajneri Cungu i cili ka konfirmuar qëndrimin mund të ndryshojë mendojë dhe mund të lërë në mes projektin e nisur me Vllazninë. Pas asaj finaleje mbijetese me Tiranën në të cilën shkodranët arritën të siguronin qëndrimin në elitë duke fundosur bardheblutë, gjërat në vend që të përmirësohen janë përkeqësuar te kuqeblutë. Aktualisht janë vetëm 17 lojtarë nën kontratë me Vllazninë dhe të gjithë ata janë prodhim vendas, ku emrat më të spikatur mbeten ata të kapitenit Shtubina, mbrojtësve Gocaj, Gurishta, Pjeshka e Marku apo edhe mesfushorëve Krymi, Tafili, Bardulla e Kalaja. Një nga largimet më të rëndësishme është ai i sulmuesit të talentuar Rubin Hebaj i cili kaloi te Domzale në Slloveni pa harruar ato të mbrojtësve Bicaj e Vrapi. Përsa i përket merkatos në hyrje u fol shumë për një afrim të mundshëm të Edon Hasanit por në këtë situatë shumë të paqartë dhe shqetësuese në të cilën ndodhet Vllaznia gjasat që ish mesfushori i Kukësit të rikthehet në Shkodër janë fare të pakta. Nëse gjërat nuk ndryshojnë me kalimin e ditëve dhe situata nuk përmirësohet nga një skuadër që mund të pretendonte Europën, Vllaznia e sezonit të ri do ta ketë të vështirë edhe mbijetesën dhe mund të ketë një fund të ngjashëm me Tiranën.