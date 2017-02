Vllaznia shpall “non grata” arbitrin Jorgji

Pas eliminimit nga Kupa e Shqipërisë, klubi i Vllaznisë doli me një deklaratë për shtyp, ku shpërtheu me akuza për arbitrin Enea Jorgji, duke e cilësuar të turpshëm gjykimin në ndeshjen me Teutën.

Shkodranët e cilësuan qesharak 11-metërshin e golit të parë, ndërsa akuzuan edhe mosndërprerjen e lojës për prekje të topit me dorë, në rastin e golit të dytë të Teutës. Sipas kuqebluve, me veprimet e tij, gjyqtari favorizonte ekipin vendas edhe në ndërhyrjet e ashpëra në fushë. Pas humbjes 2-0 me Teutën në Kupë, arbitri Jorgji është shpallur “i padëshiruar” në Shkodër, ndërsa drejtuesit e klubit kërkojnë që ti hiqet edhe stema e FIFA-s.

Kërkesat do ti drejtohen zyrtarisht edhe Federatës Shqiptare të Futbollit, me Vllazninë që ka përgatitur edhe dosjen me rastet e pretenduara për gjykim tendencioz. Duke nisur nga 11-metërshi i dyshimtë i dhënë në ndeshjen e fazës së dytë të kampionatit ndaj Skënderbeut , për të vazhduar me 11-metërshin në ndeshjen ndaj Partizanit vetëm pak javë më parë dhe për të përfunduar te ndeshja në Durrës. Gjithashtu, klubi i Vllaznisë kërcënoi se do ti shkojë deri në fund kësaj çështje, duke e dërguar dosjen me pamjet filmike edhe te FIFA dhe UEFA, duke kërkuar ndëshkimin e arbitrit dhe heqjen e stemës ndërkombëtare.