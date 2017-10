Vllaznia, starti i dytë më i dobët në 5 vjet

Vetëm një sukses në këtë kampionat dhe katër ndeshje radhazi pa fitore janë tregues i startit larg pritshmëtive të sezonit nga Vllaznia. Dy barazime dhe dy humbje rikthyen hijet e edicioneve të fundit, ku shkodranët kanë luftuar deri në fund për mbijetesën.

Pavarësisht merkatos me afrimin e emrave të mëdhenj gjatë verës, nisja ka qenë e vështirë. Vetëm 5 pikë të grumbulluara, për një start edhe më e dobët se ai i sezonit të mëparshëm, ku në pesë javët e para kuqeblutë kishin grumbulluar 6 pikë.

Një vit më parë, barazimi pa gola me Korabin në shtëpi ishte sinjali i krizës, pasi duke nisur nga trasferta e humbur 3-0 në Korçë në shtatë ndeshje Vllaznia regjistroi vetëm një fitore, më 23 Tetor përballë Teutës me golin e ish-mbrojtësit Endri Vrapi.

Sezonin e kaluar shkodranët e mbyllën në vendin e shtatë, duke kaluara nga ëndrra europiane në duelin direkt për mbijetesë me Tiranën, ku u mjaftoi një pikë për të qëndruar mes më të mirëve.

Më i dobti në pesë sezonet e fundit ka qenë starti i kampionatit 2015-2016 me Vllazninë që nuk arriti të merrte asnjë pikë në pesë ndeshje. Në 12 javët e para të kampionatit shkodranët kishin fituar vetëm përballë debutuesve të Tërbunit (17/10/15 Tërbuni 0-3 Vllaznia) e pavarësisht se deri në mesin e fazës së dytë kishin grumbulluar vetëm 5 pikë, në fund e mbyllën sezonin në vendin e 6-të.

Më e mirë paraqitja në fillimin e edicionit 2014-2015 me 8 pikë të grumbulluara në 5 ndeshje pas dy fitoreve dhe dy barazimeve, ndërsa nisja më e mirë e kampionatit është regjistruar pesë sezone më parë me 10 pikë të grumbulluara. Por, edhe në sezonin 2013-2014 Vllaznia e siguroi mbijetesën vetëm në fund, duke u renditur e 8-ta mes 12 skuadrave, ku katër ekipe ranë nga kategoria prej ndryshimit të skemës së kampionatit nga 12 në 10 ekipe.

Për të larguar hijet e së kaluarës, tani Vllaznia do të kërkojë të kthehet te fitorja prej trasfertës me Kamzën. Suksesi do të vlente për klasifikimin, për të futur një krizë një rival direkt, por edhe për moralin, sepse në javët pasardhëse kalendari bëhet më i vështiri i mundshëm me duelet përballë tre pretendentëve për titull, Partizanin, Kukësin dhe Skënderbeun.