Volej meshkuj, tjetër fitore për Partizanin

Nuk ka rivalë për Partizanin në volejbollin e meshkujve. Skuadra nuk toleroi as ndaj Vllaznisë duke regjistruar fitoren e 11-t në po aq takime. Është është një sezon perfekt ky për Partizanin që nën drejtimin e një trajneri si Ylli Tomorri në stol dhe me një lojtar si Arbër Troka po dhuron paraqitje me të vërtetë mbresëlënëse. Të Kuqtë që janë edhe favoritët kryesorë për fituar titullin kampion, triumfuan 3-1 me sete në Shkodër ndaj Vllaznisë në një ndeshje që dhuroi emocione të mëdha për publikun shkodran. Partizani e nisi shumë mirë sfidën duke fituar setin e parë me shifrat e thella 25-17. Vllaznia që pozicionohet në vendin e 5-t të klasifikimit dhe që synon të kualifikohet në fazën play-off, nuk u dorëzua gjithsesi dhe e mbështetur nga publiku u përpoq të reagonte por edhe seti i dytë shkoi në favor të kryeqytetasve me shifrat e ngushta 25-22.

Për kënaqësinë e tifozëve të pranishëm në pallatin e sportit shkodranët e trajnerit Mark Krroqi ja dolën të fitonin setin e tretë 25-23 duke rihapur në një farë mënyre ndeshjen. Por vetëm kaq për Vllazninë në këtë sfidë sepse seti i 4-t u dominua nga Partizani që e fitoi atë me shifrat 25-16 dhe gjithë ndeshjen 3-1. Në këtë sfidë për skuadrën e Ylli Tomorrit, spikatën emra të tilla si Trroka, Cali e Malaj. Në ndeshjet e tjera të javës së 11-të në volejbollin e meshkujve, Farka Volejt iu nevojit vetëm 1 orë lojë për të mposhtur lehtësisht 3-0 mes sete në Korcë, Skënderbeun. Të thjeshtë e pati edhe Studenti ndaj Elbasanit ndërkohë që u rikthye te fitorja edhe Tirana që kaloi 3-0, Teutën. Renditja kryesohet nga Partizani që ndiqet nga Farka Volej, Studeni, Tirana e Vllaznia.