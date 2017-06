Volejboll, Bjellorusia shkatërron vajzat kuqezi

Kombëtarja Shqiptare e Volejbollit të Femrave konfirmohet zyrtarisht jashtë Ligës së Europës pas humbjes së dytë të pësuar në Minsk kundër Bjellorusisë me rezultatin 3-0. Skuadra e trajnerit Atin Mërtiri humbet vendin e dytë të Grupit B duke zbritur në pozicionin e tretë me 6 pikë, po aq sa Bjellorusia por e disavantazhuar në përballjet direkte me kundërshtarët. Seti i parë nisi në mënyrën më të mirë për vajzat kuqezi që rivalizuan deri në pikën e 22-të por më pas u dorëzuan duke humbur busullën që në fillim.

Më pas, në setin e dytë nuk pati më histori pasi bjeloruset dominuan 25-12, ndërsa në të tretin, ndeshja shkoi deri në barazimin 23-23 por skuadra shqiptare nuk arriti të qëndronte në lojë duke u dorëzuar në dy pikët e fundit. Një disfatë që gjithsesi nuk e fshin aspak paraqitjen pozitive të Kombëtares Shqiptare të Volejbollit të Femrave, e cila arriti të siguronte dy fitore ndaj Bjellorusisë dhe Austrisë në raundin e parë të grupit që u zhvillua në sallën e lojrave “Feti Borova” në Tiranë. Ndeshjen e tretë ndaj Austrisë, Kombëtarja Shqiptare do ta luajë thjesht sa për statistika dhe për të fituar sa më shumë eksperiencë pasi ky është vetëm sezoni i dytë i vajzave kuqezi në Ligën e Europës.