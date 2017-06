Volejboll femra, Mërtiri optimist për Ligën e Europës

Kombëtarja Shqiptare e Volejbollit të Femrave shikon me optimizëm nga e ardhmja. Në prag të evenimentit të rëndësishëm të Ligës së Europës, trajneri Altin Mërtiri shprehet se suadra do të bëjë gjithçka për të dhënë më të mirën. Sipas Mërtirit, fakti që skuadra mori pjesë në këtë eveniment edhe sezonin e shkuar, do ta ndihmojë shumë gjatë këtij sezoni.

Gjithsesi, numri 1 i stolit kuqezi e pranon se ka ende shumë punë për të bërë pasi pjesa dërmmuese e lojtareve vijnë nga Kampionati Shqiptar që vazhdon të hasë vështirësi të mëdha.

Më pas fjalën e mori një nga lojtaret me më shumë eksperiencë ndërkombëtare. Arjola Prenga që aktualisht aktivizohet në Kampionatin Turk rikthehet pas shumë kohësh në Kombëtare dhe ajo premton se skuadra do të japë maksimumin për të realizuar bjektivat.

Zyrtarisht, Shqipëria debuton këtë sezon me ndeshjen e parë të grupit eliminator kundër Finlandës në 9 Qershor. Më pas, Shqipëria do të ndeshet edhe me Austrinë dhe Bjellorusinë për sfidat eliminatore të Grupit A.