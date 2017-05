Volejboll Femra, Mërtiri optimist për Ligën e Europës

Ndryshe nga Kombëtarja e Volejbollit të Meshkujve, ajo e femrave ka nisur që prej rreth një jave përgatitjet për Ligën e Europës ku synon kualifikimin për në fazën tjetër. Ekipi i vajzave shqiptare po stërvitet në pallatin e sportit “Asllan Rusi” nën drejtimin e trajnerit Altin Mërtiri. Zyrtarisht, Shqipëria debuton këtë sezon me ndeshjen e parë të grupit eliminator kundër Finlandës në 9 Qershor. Më pas, Shqipëria do të ndeshet edhe me Austrinë dhe Bjellorusinë për sfidat eliminatore të Grupit A.

Me skuadrën do të bashkohen edhe tre lojtare që aktivizohen në nivel kolegjesh në SHBA. Ky është viti i dytë i pjesëmarrjes së Kombëtares Shqiptare në Ligën e Europës pas debutimit në 2016-ën.

Skuadra do të vazhdojë me fazën përgatitore deri në fillimin e sfidave zyrtare dhe do të zhvillojë nga dy seanca çdo ditë për të arritur formën optimale. Ndeshjet eliminatore do të luhen të gjitha në vendon tonë duke nisur që prej datës 9 Qershor.