Vucaj lë Tiranën, pranë rikthimit tek Laci

Aventura e Erjon Vucajt tek Tirana duekt të ketë përfunduar. Futbollisti i cili nuk ka udhëtuar me ekipin drejt Turqisë për minifazën përgatitore, ka arritur parimisht akordin me presidentin Refik Halili për të mbyllur marëveshjen. Palët priten të zyrtarizojnë përfunndimin e kontratës në fillim të javës, edhe pse ndërmjet tyre tashmë ka një marëveshje të arritur. Fantazisti i afruar me shumë bujë në verën e vitit 2015 nuk ka arritur për asnjë moment të gjejë veten tek bardheblutë, i kushtëzuar nga dëmtimet e shpeshta. Në një sezon e gjysmë tek Tirana, shkodrani ka luajtur në kampionat 30 ndeshje duke shënuar një gol të vetëm. Erjon Vucaj gjithashtu mendohet të ketë një periudhë të gjatë që nuk paguhet nga klubi dhe tashmë duket se palët kanë gjetur marëveshjen edhe për mënyrën e likuidimit financiar. 26 vjecari mund të rikthehet në Lac, aty ku ka patur dhe kulmin e karrierës së tij, një rikthim që pritet ti shërbejë për të gjetur formën optimale pas një periudhë jo të mirë. Burime pranë futbollsitit bëjnë të ditur për Sport Neës se Vucaj ka rënë parimisht dakord me presidentin e Lacit Pashk Laska, dhe pret vetëm zyrtarizimin e prishjes së kontratës me Tiranën për tu vendosur nën urdhërat e trajnerit të kurbinasve Ramadan Ndreu.