Vujovic, zyrtarisht te Skënderbeu, firmos për 2 vite

Skënderbeu zyrtarizon goditjen e tretë në merkato. Pas firmave me dy mesfushorët Donjet Shkodra dhe Bruno Dita, klubi korcar ka komunikuar në faqen zyrtare afrimin në ekip të sulmuesit malazez Goran Vujovic. 30-vjecari i cili në karrierën e tij ka luajtur me skuadra të rëndësishme si Videotoni në Hungari dhe Arsenal Tula në Rusi, do të jetë pjesë e Skënderbeut për 2 sezonet e ardhshme. Vujovic i është bashkuar skuadrës në vendëgrumbullin e saj në Slloveni aty ku Skënderbeu po zhvillon fazën përgatitore për pjesëmarrjen në turin e parë kualifikues të Europa League. Pasi ka hedhur firmën mbi kontratë 30-vjecari ka pozuar në praninë e menaxherit të përgjithsëm të klubit korcar Gerhard Takaj duke i shtrënguar dorën këtij të fundit që i dha mundësinë të jetë pjesë e Skënderbeut.

Në sezonin e fundit Vujovic luajti në 32 takime me Buducnostin në kampionatin malazez duke realizuar dhe 12 gola. 30-vjecari konsiderohet një përforcim i rëndësishëm nga trajneri Daja sepse me largimet e Hamdi Salihit por edhe belgut Marvin Ogunjimi, sulmi i Skënderbeut kishte mbetur disi zbuluar. Megjithatë Vujovic nuk do të jetë afrimi i vetëm në këtë repart sepse drejtuesit po punojnë fort për të vënë në dispozicion të trajnerit Daja të tjerë elementë cilësorë.