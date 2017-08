Wenger ngujon Sanchez: Qëndron këtu

Tani nuk ka më dyshime Alexis Sanchez do të vazhdojë të qëndrojë te Arsenali edhe pse kontratra e tij aktuale me topcinjtë e Londrës skadon në verën e vitit 2018-të dhe kiliani ende nuk ka vendosur nëse do të rinovojë. Arsene Wenger ka vendosur veton duke ia bërë të qartë sulmuesit kilian se është një futbollist shumë i rëndësishëm për skemat e tij dhe do të bëjë cmos për ta mbajtur. Ëenger në të njëjtën kohë i ka lënë të kuptohet Sanchez-it se edhe nëse kërkon me ngulm largimin nuk ka asnjë shans që Arsenali ta lejojë 28-vjecarin të transferohet te Manchester City ose Chelsea. Pasi ka dëgjuar ato cfarë i ka thënë Ëenger edhe vetë Sanchez është dorëzuar dhe ka hequr dorë nga ideja për tu larguar madje, kiliani i cili ka pak ditë që është bashkuar Arsenalit në stërvitje është shfaqur shumë i lumtur që i është bashkuar sërish skuadrës madje në stërvitjen e fundit duke bërë humor me turko-gjermanin Mesut Ozil, Sanchez ka puthur stemën e skuadrës nga Emirates Stadium. Një sinjal domethënës ky kiliani ka vendosur tashmë të qëndrojë te Arsenali dhe nuk do të ishte aspak cudi që në muajt e ardhshëm Alexis të rinovojë kontratën e tij me topcinjtë.