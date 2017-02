Westbrook udhëheq Oklahoman ndaj Cleveland

Rusell Westbrook konfirmohet si një nga më të mirët në NBA duke lënë në hije edhe tre yjet e Cleveland-it. Me 29 pikë, 11 asist dhe 12 rebound, MVP-ja i All Star Game gjatë dy viteve të fundit ishte heroi i padisktueshëm në suksesin që arriti Oklahoma City Thunder me rezultatin 118-109, përballë kampionëve në fuqi të Cleveland Cavaliers. Për herë të 26-të në këtë sezon të NBA-së, Westbrook arriti shifrat e dyfishta në cdo aspekt të lojës. Te skuadra nga Ohio më i miri ishte Irving me 28 pikë. Në “Chesapeake Energy Arena” ishte mbrëmja e atij që mund të konsiderohet pa frikë si basketbollisti më i mirë i këtij sezoni, Rusell Westbrook, i cili udhëhoqi Oklahomën drejt fitores së parë në këtë sezon ndaj një prej 3 skuadrave më të forta të NBA-së.

Reagon menjëherë Boston Celtics. Humbja ndaj Sacramentos ishte thjesht një aksident për Isaiah Thomas me shokë, me skuadrën nga Massacusetsi që këtë herë kaloi brenda në “Moda Center” në Oregon, Portland Trail Blazzers me shifrat 120-111. 34 pikë realizoi Isaiah Thomas në këtë ndeshje duke ndihmuar, skuadrën e trajnerit Stevens të regjistronte një sukses shumë të rëndësishëm.

Në NBA është edhe një tjetër basketbollist që ka të njëjtën rëndësi për skuadrën e tij sa edhe Rusell Westbrook te Oklahoma. Bëhet fjalë për James Harden, liderin e Houston Rockets. Me 30 pikë, 11 rebound dhe 8 asist, Harden udhëhoqi ekipin teksan drejt fitores me shifrat 107-95 në transfertën e Karolinës së Veriut ndaj Charlotte Hornets.

Pas 2 humbjesh radhazi, Dallas Mavericks u rikthye te fitorja duke ndalur ecurinë prej 4 suksesesh rresht të Utah Jazz. Gordon Hayward koleksionoi në total 36 pikë në këtë sfidë për skuadrën mike, por në “American Airlines Center” ishin vendasit që triumfuan pas kohës shtesë me rezultatin 112-105. Me këtë fitore Dallas mban gjallë shpresat për t’u kualifikuar në play-off, ndërkohë ndaj Utah më i miri për formacionin teksan rezultoi Barnes me 31 pikë, i ndjekur nga Noëitzki me 20.