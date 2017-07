Wimbledon, avancojnë Djokovic e Kerber

Novak Djokovic nuk lëshon asgjë në Wimbledon. Numri 2 i Botës dhe njëkohësisht 3-herë fituesi i grand-slam-it londinez, u kualifikua në ruandin e 1/8-ave pasi kaloi lehtësisht letonezin Ernest Gulbis në 3 sete. Gjithcka e thjeshtë për Djokovic, me Nolen që vuajti disi vetëm në setin e tretë të cilin e fitoi në tibreak pasi në 2 setet e para kishte humbur në total vetëm 5 game ndaj kundërshtarit të tij. Serbi mbylli llogaritë me Gulbis në 2 orë e 16 minuta lojë, ndërkohë që tashmë Djokovic do të masë forcat me Adrien Mannarinon i cili bëri surprizën në derbin francez duke mposhtur bashkëkombasin e tij Gael Monflis në set final. Nuk zhgënjeu as favoriti numër 7 për ti shkuar deri në fund këtij edicioni të Ëimbledon, Milos Raonic. Malazezi i natyralizuar kanadez kaloi pa shumë probleme në vetëm 3 sete spanjollin Albert Ramos.

Në ruandin e 4-t të grand-slamit më të rëndësishëm të vitit avancoi edhe ceku Thomas Berdych i cili mposhti po në 3 sete një tjetër tenist spanjoll pikërisht veteranin David Ferrer. Surprizë mund të konsiderohet eliminimi i francezit Jo Wilfried Tsonga nga amerikani Sam Querrey me këtë të fundit që fitoi 3-2 me sete. Vetëm 1 orë e 3 minuta ju nevojitën bullgarit Grigor Dimitrov për të thyer izraelitin Dudi Sela. Vetëm 2 game humbi tenisti ballkanas në dy setet e para, me Dimitrov që përfitoi edhe nga tërheqja e Selës për shkak dëmtimi në setin e tretë duke mbyllur cështjen e kualfikimit në një kohë fare të shkurtër. Në kategorinë e femrave me shumë vuajtje arriti të avaconte më tej favoritja numër 1, gjermania Angelique Kerber e cila mposhti 2-1 me sete amerikanen Rogers. Me vështirësi u kualifikua në ruandin e 4-t të Wimbledon edhe Caroline Wozniacki që kaloi në set final estonezen, Kontaveit. Do të vazhdojnë aventurën e tyre në Ëimbledon edhe Agenjska Radwanska dhe Garbine Muguruza të cilat eliminuan respektivisht zviceranen Basciznky dhe rumunen Cristea.