Wimbledon, eliminim surprizë i Nadal

3 të magjishmit e tenisit botëror zbritën në Wimbledon për ndeshjet e 1/8-ave që sollën një surprizë të madhe, eliminimin e Rafael Nadal pas më pak se 5 orëve lojë ndaj Gilles Muller. Një ndeshje maratonë ishte ajo që u luajt në fushën numër 1 ku ish numri 1 i botës u dorëzua pas 5 seteve ku i fundit zgjati plot 28 lojë me Muller që dominoi 15-13 në fund duke arritur çerekfinalen. Saktësisht 4 orë e 48 minuta zgjati diueli mes luksmburgasit dhe spanjollit që tentoi të qëndronte në lojë deri në topin e fundit por nuk ia doli mbanë. Nadal e nisi ndeshjen me dy sete të humbura por kur dukej se sfida për të ishte mbyllur ai u rikthye dhe krijoi iluzionin se në setin e pestë do të bënte rokadën e madhe. Rafa i anuloi 4 match point-e kundërshtarit por në të pestin iu dorëzua kundërshtarit 34-vjeçar, duke u eliminuar nga grand slami i tretë i madh i sezonit. Në raundin tjetër u kualifikua Andy Murray që shkatërroi në tre sete 7-6 6-4 6-4 Benoit Paire. Ishte francezi që ia bëri më të thjeshtë numrit 1 të botës me 10 dopio faulla dhe 44 gabime personale. Në çerekfinale, Murray do të përballet me australianin Sam Querry. Marshimin e suksesshëm e vazhdon edhe Roger Federer që nuk e viri asnjëherë në dyshim kualifikimin përballë Dymitrov. Zvicerani që kërkon titullin e 8 në Wimbledon kaloi në tre sete bullgarin 6-4 6-2 6-4. Më të lehtë e pati kroati Marin Cilic që kaloi 6-2 në të treja setet spanjollin Roberto Bautista Agut.