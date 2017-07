Wimbledon nis me surpriza, eliminohet Stan Wawrinka

Andy Murray e nis me një fitore të lehtë mbrojtjen e titullit në Wimbledon. Numri 1 i Botës u kualifikua në ruandin e dytë pasi kaloi lehtësisht në 3 sete tenistin nga Kazakistani Alexander Bublik. Vetëm 7 game humbi në total Murray me skocezin që mbylli llogaritë me kundërshtarin e tij në 1 orë e 48 minuta lojë. Rivali i rradhës për Murray do të jetë gjermani Dustin Broën. Mbi barin londinez shkëlqeu edhe Rafael Nadal. Numri 4 i turneut i cili ka rilindur në 2017-tën e kishte thjeshtë një shëtitje sfidën e raundit të parë ndaj australianit John Millman. Spanjolli ashtu si Murray nuk vuajti aspak duke qëndruar në fushë për vetëm 1 orë e 48 minuta për një fitore 3-0 me sete me shifrat 6-1 6-3 6-2. Surpriza më e madhe e ditës së parë ishte eliminimi i numrit 3 të Botës Stan Wawrinka i cili u mposht nga rusi Medvedev në 4 sete. Shumë të thjeshtë e pati edhe Kei Nishikori ndaj italianit Cechinatto ndaj të cilit humbi vetëm 4 game. Avancuan në raundin tjetër të grand-slam-it londinez edhe Benoit Paire, Marin Cilic e Jo Wilfried Tsonga me francezin që mposhti në 3 sete britanikun Norrie. Te femrat e nisi me këmbën e mbarë Wimbeldon-in, favoritja numër 2 për ti shkuar deri në fund turneut rumunja Simona Halep e cila kaloi në 2 sete, tenisten nga Zelanda e Re, Marina Erakovic. U kualifikua në ruandin e 2-të edhe 5-herë fituesja e Wimbeldon, amerikanja Venus Ëilliams e cila theu në 2 sete belgen Mertens. Një biletë në ruandin tjetër e siguroi edhe Petra Kvitova që kaloi po në 2 sete suedezen Larsson.