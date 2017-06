Wolff e pranon: Ferrari qëndron përpara Mercedes

Për herë të parë gjatë dy viteve të fundit, Mercedes nuk ndihet favorit. Dominimit të skuadrës gjermane në Formula 1 duket se po i vjen fundi pasi me rikthimin e Ferrarit në nivelet më të larta, kampionët në fuqi do ta kenë shumë të vështirë të ruajnë të njëjtën ecuri. Këtë e pranin edhe numri 1 i skuadrës Mercedes, Toto Wolff, i cili duhet të rishikojë diçka në projektin e njëvendëshes nga Stuttgarti pas disfatës së rëndë në Montecarlo.

“Mendoj se nuk kemi qenë favoritë as në fillim të sezonit por nuk më vjen aspak keq sepse kur nuk je favorit, njerëzit duan që ti të fitosh”, komenton me jo pak ironi Wolf. Në vijim të intervistës dhënë për revistën e specializuar “Autosport”, ai e pranon se Mercedes nuk ka arritur të tregojë pothuajse asgjë pozitive me të dyja makinat dhe kjo situatë mund të vazhdojë edhe për disaa javë. Wolff shton gjithashtu se në krahasim me Ferrarin, Mercedes e ka shumë të vështirë të përshtatet me formatin e gomave të reja. “Nuk kërkojmë të justifikohemi sepse nuk ka kohë për të qarë, duhet ta ngushtojmë sa më shpejt diferencën. E kemi vënë re se këtë problem e kanë edhe makina të tjera por në garë arrijnë të shprehen maksimalisht. E vetmja skuadër që nuk po has probleme është Ferrari. Në Maranelllo kanë punuar mirë për të ndërtuar një makinë që të përshtatet sa më mirë me gomat e reja”, thekson në fund Wolff. Pas 6 ndalesave të para, Vettel kryeson bindshëm kampionatin me 129 pikë, 25 më shumë se ndjekësi Leëis Hamilton.