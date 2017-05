Wolfsburgu, fitore minimale me Braunschweig në Play Off

Wolfsburgu fitoi 1-0 ndeshjen e parë Play Off ndaj Eintrachtit të Braunschweig pas një 11 metërshi të ekzekutuar saktësisht nga Mario Gomez në minutën e 35-të të takimit. Në fakt vendimi i kryesorit Stegemann pas prekjes së topit më dorë nga Gustav Valsvik është i diskutueshëm, pasi edhe nga pamjet e përsëritura është e vështirë ta dallosh nëse topi e ka kaluar plotësisht vijën e 16 metrave.

Ky rezultat mbeti i pandryshuar gjatë pjesës së dytë, ndonëse skuadra vendase pati të tjera mundësi për të dyfishuar shifrat 50′

Ujqërit nuk mundën ta mbyllnin cështjen e kualifikimit para pubkikut të tyre sepse me këtë avantazh minimal gjithcka mbetet e hapur për ndeshjen e kthimit, që do të zhvillohet me 29 maj në fushën e Braunschweigut.