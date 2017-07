Xhejms merr vizën, Skënderbeu në Boleslav

Skënderbeu me skuadër të plotë, për sfidën e turit të tretë kualifikues të Europa League ndaj Mlada Boleslav.

Xhejms Adeni është pajisur me vizë, pas problemeve burokratike nga Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë, me të cilat klubi u përball. Një situatë që rrezikoi deri zhvillimin e ndeshjes, edhe sepse problemi nuk po gjente zgjidhje pavarësisht ndërhyrjeve nga Ministritë e Jashtme shqiptare dhe çeke. Pas refuzimit fillestar, që nuk u shoqërua me asnjë arsye, klubi korçar u ankua për situatën e krijuar deri te UEFA, duke bërë të ditur se refuzonte të udhëtonte për ndeshjen e parë me Mladën pa një prej lojtarëve kryesorë të ekipit.

Çështja e vizës së Xhejms u zgjidh vetëm mëngjesin e kësaj të mërkure dhe Skënderbeu nisi menjëherë udhëtimin, duke mbërritur në qytetin e Mlada Boleslavit. Pasi luajti titullar në turin e mëparshëm ndaj Kairat Almaty, ende nuk mund të thuhet nëse Xhejms do të jetë titullar ndaj Mladas. Kjo edhe për faktin se nigeriani ka konkurrencën e Sebino Plakut që shkëlqeu në fitoren 2-0 në Korçë. Pasdite, korçarët do të zhvillojnë stërvitjen e fundit në stadiumin “Mestsky” dhe konferencën për shtyp, ndërsa ndeshja e parë do të luhet të enjten në orën 18:00.