Yamaha, Rossi i pakënaqur me motorin e ri

Valentino Rossi i zhgënjyer me motorin e ri Yamaha. Italiani 9 heerë kampion bote shprehet i zhgënjyer nga performanca e motorit të tij gjatë testeve dimërore, duke dhënë një sinjal të qartë alarmi në prag të nisjes së seznit të ri.

“Kemi punuar shumë dhe kemi provuar shumë asete për të arritur shpejtësinë që kërkojmë por nuk jam i kënaqur. Shumë ndryshime të bëra që nuk kanë zgjidhur asgjë”.

Deklarata e “Doktorit” erdhi menjëherë pas provave të fundit të zhvilluara në Australi ku Yamaha dhe skuadrat e tjera iu nënshtruan testeve në pistën e Phillip Island. Rossi nuk shkoi më shumë se vendi i 11 edhe pse zhvilloi një numër të lartë xhirosh.

“Në fund të ditës isha disi i lodhur dhe nuk tentova ta përmirësoja kohën. Le të themi se kemi ende shumë dyshime. Telajo nuk më ka bindur dhe mendoj se edhe Vinales bashkohet me mua në këtë pikë”.

Në lidhje me gomat, piloti italian thekson se pjesa e pasme konsumohet me shpejtësi por në përgjithësi motori ka nevojë për modifikime në shumë pjesë pasi kundërshtarët mbeten shumë të shpejtë krahasuar me Yamahan. Gjithsesi, nënkampioni i botës nuk e humbet optimizmin duke shpresuar që situata të përmirësohet.

“Motori është ideauar mirë por kemi ende shumë punë për të bërë. Tani duhet të shikojmë përpara dhe të jemi gati për garën e parë që do të zhvillohet në Katar”.