Ylber Ramadani për 200 mijë euro te Velje

Ylber Ramadani nuk është më pjesë e Partizanit, pasi mesfushori ka preferuar të vijojë karrierën në futbollin danez me Velje Boldklub. 21 vjecari nga Ferizaj ka nënshkruar një kontratë 2 vjecare me opsion rinovimi për një të tretë me klubin që militon në kategorinë e parë të futbollit në Danimarkë. Nga transferimi i Ramadanit do të përfitojë edhe Partizani, në arkat e të cilit do të shkojnë rreth 200 mijë euro nga kjo lëvizje. Ramadani është bindur nga projekti i klubit të ri, që këtë edicion synon ngjitjen mes më të mirëve të Danimarkës, dukë bërë lëvizje të studiura edhe në merkato. Velje Boldklub edicioni i kaluar mbijetoi në kategorinë e Parë ndërsa synimet e sezonit të ri janë për tu rikthyer në superligën e Danimarkës. Në vetëm një sezon, Ylber Ramdani ka arritur të bëjë hapin e madh për të kaluar nga futbolli shqiptar drejt perëndimit, teksa këtë edicion me fanellën e Partizanit ka luajtur në 32 ndeshje të kampionatit, duke qënë një nga lojtarët më të rëndësishëm për të kuqtë e kryeqytetit. Gjithashtu mesfushori 21 vjecar ka arritur të jetë pjesë e përfaqësueses shpresa të Shqipërisë, madje ndaj Estonisë në Elbasan Arena prova e tij ka qënë e jashtëzakonshme.