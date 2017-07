Ze Maria: Besoj te kualifikimi, na mbështesni!

Ze Maria beson! Trajneri i Tiranës edhe pse prej pak më shumë se dy javësh në krye të stolit bardhebu, thekson se suadra do të bëjë më të mirën për të provuar shanset e kualifikimit në fazën tjetër të Europa League, pavarësisht humbjes 2-0 në ndeshjen e parë. Sipas timonierit bardheblu, skuadra duhet të shënojë minimalisht dy gola për të kaluar më tej dhe do të synojë ta arrijë këtë objektiv me mbështetjen e tifozëve, mediave, stafit dhe gjithë skuadrës.

Ze Maria…Nuk jemi përgatitur për të marrë pushimet pas ndeshjes ndaj Maccabit. Duhet të presim çfarë do të ndodhë. Pse ju gazetarët nuk besojnë të te kjo skuadër? Unë kam besim te kjo skuadër. Kur luaja me Brazilin në Olimpiadën e vitit 1996 kishim një skuadër shumë të mirë me lojtarë si Ronaldo, Aldair, Bebeto etj, kryesonim 3-1 ndaj NIgerisë por e humbëm atë ndeshje 4-3. Në futboll gjithçka është e mundur. Askush nuk mund ta imagjinojë çfarë do të ndodhë. Unë kam besim dhe dëshiroj ntë futemi në fushë me besim. E respektojmë Maccabin por nuk e kemi frikë dhe kët janë dy gjëra të ndryshme. Asgjë nuk është e pamundur. Unë besoj te mrekullitë.

Një mesazh të qartë Ze Maria e ka edhe për tifozët. Ai bën një thirrje për të gjithë mbështetësit bardheblu që të mos e braktisin skuadrën në ndeshjen europiane.

Na duhet mbështetja e të gjithëve dhe e tifozëve. Çfarë ka ndodhur në të shkuarën nuk ka rëndësi. Të gjithë duhet të jenë në stadium dhe të mbështesin këta djem. Ajo që ndodhi sezonin e shkuar ishte shumë e rëndë për lojtarët, jo për mua sepse nuk isha pjesë e skuadrës, por tani nis një erë e re dhe duhet të punojmë bashkë, klubi, tifozët, stafi dhe ju të gjithë”.

Të shumtë janë emrat që lakohen në merkato në kampin bardheblu, por trajneri brazilian kërkon që talentet e ekipit që po stërvit të vazhdojnë të jenë pjesë e skuadrës dhe të mos mendojnë për merkaton.

“Mendoj se klubi duhet të mendojë për të tashmen dhe të ardhmen. Unë i stërvis këta lojtarë për të qëndruar dhe nuk është mirë kur emrat e lojtarëve përmenden në merkato. Një lojtar si Doka psh është shumë i ri dhe njerëzit e shikojnë në klube të mëdha por fillimisht duhet të bëjë hapat e tij këtu. Kam parë shumë lojtarë me të ardhme të madhe por gjatë rrugës kanë humbur dicka dhe karriera e tyre është ndalur. E di shumë mirë që lojtarët dëshirojnë të luajnë në klube të mëdha, por unë si trajner i Tiranës shpresoj që të qëndrojnë me ne. Ne jemi Tirana dhe të gjitha skuadrat do të kërkojnë të na mundin por normalisht edhe ne na nevojiten lojtarë me eksperiencë që t’i miksojmë me të rinjtë. Gjithsesi duhet të kalojmë këtë fazë për t’u përgatitur sepse skuadra nuk është gati dhe duhet të kompletohet për Kategorinë e Parë”.

Një mesazh për ndeshjen e kthimit ndaj Maccabit të Tel Avivit e dha edhe Erando Karabeci, i cili beson se me mentalitetin sumues që Ze Maria ka injektuar, Tirana do të luftojë si e barabartë në fushën e blertë.