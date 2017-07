Ze Maria: Kartoni i kuq na prishi planet, na mungon një sulmues

I kënaqur me paraqitjen por jo me rezultatin. Trajneri Ze Maria në konferencën për shtyp pas sfidës së kthimit ndaj Maccabit të Tel Avivit nuk e fshehu zhgënjimin për eliminimin me rezultat të përgjithshëm 5-0, por sipas brazilianit në humbjen me shifrat 0-3 në kryeqytet pati shumë ndikim dalja me karton e kuq në fundin e pjesës së parë e sulmuesit Sentamu.

” Mendimi im për këtë ndeshje është se në pjesën e parë ne luajtëm shumë mirë. Krijuam tre apo 4 raste për shënim dhe ekipi kishte stabilitet në lojë, por në fundin e pjesës së parë gjërat u vështirësuan për ne sepse mbetëm një lojtar më pak në fushë. Është e vështirë të luash ndaj Maccabit me 11 lojtarë dhe jo me 10 futbollistë, gjërat ndryshuan pas daljes me të kuq të sulmuesit tonë. Në pjesën e dytë hymë në fushë shumë të lodhur dhe e kishim të pamundur të përballonim forcën e tyre”.

Edhe pse e pranon se Sentamu gaboi, për trajnerin e bardhebluve, sulmuesi nga Uganda nuk ishte fajtori kryesor i eliminimit të Tiranës.

” Do të flas me Sentamu, pasi nuk të shkaktohet një ndërhyrje e tillë ndaj kundërshtarit në atë zonë të fushës, sepse ishte një veprim që na penalizoi shumë, pra sjellja e tij dëmtoi skuadrën. Por nuk mund të them që jam i zhgënjyer me Sentamu-n sepse ai ka vetëm pak ditë që është bërë pjesë e skuadrës, nuk e njeh mirë ekipin dhe ka kryer pak seanca stërvitore, me siguri që me kalimin e kohës ai do të përmirësohet do të përshtatet dhe do të japë më të mirën e tij për Tiranën”.

Nga përballja e dyfishtë ndaj Maccabit të Tel Avivit te ardhmja që e shikon Tiranën për herë të parë në histori të impenjuar në kategoritë inferiore.

” Tani kemi kohë për të diskutuar për të ardhmen. Do të flas me presidentin për shumë gjëra dhe do të ndërtojmë një skuadër të denjë që të përballojë në mënyrën më të mirë kategorinë ku do të luajë, e dimë që duhet të fitomjë cdo ndeshje dhe të dalim kampion në Kategorinë e Parë për tu rikthyer në elitën e futbollit shqiptar, i kemi të gjitha mundësitë për të realizuar këtë objektiv”.

Edhe në dy sfidat ndaj Maccabit ashtu si në pjesën më të madhe të sezonit të kaluar te Tirana u vu re mungesa e një sulmuesi që shënon me lehtësi. Sipas Ze Marias objektivi i bardhebluve në merkato do të jetë pikërisht afrimi i një bomberi të vërtetë.

“Na duhen lojtarë që dinë të shkojnë tek goli, pra na mungojnë sulmues të mirëfilltë që dinë të zgjidhnin një ndeshje. Do të flas me presidentin do ti parashtroj kërkesat e mia dhe shpresojmë që në merkato të arrimë të përforcohemi me sulmues cilësorë”.