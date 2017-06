Ze Maria mbërrin në Shqipëri: Tirana do të dalë nga kjo situatë

Trajneri që me shumë gjasa do të drejtojë Tiranën në sezonin e ri, braziliani Ze Maria, mbërriti në Tiranë për të diskutuar detajet e fundit me drejtuesit e klubit bardheblu. 43-vjeçari shkeli për herë të parë në tokën shqiptare pasi zbriti në avioni i linjës Romë-Tiranë, duke thënë edhe fjalët e para për aventurën e tij të re që pritet ende të nisë pas zyrtarizimit të marrëveshjes.

“Mendoj se do ta mbyllim marrëveshjen gjatë orëve të ardhshme. E njoh disi këtë klub të madh, është e pamundur të mos dëgjosh për një klub të tillë”.



Ze Maria me një CV të pasur si futbollist pasi është aktivizuar në Itali me Parmën, Perugian e Interin, e pranon se di shumë për Tiranën dhe shton se edhe një klub i madh mund të ketë momente të vështira.

“Edhe Juventusi në Itali ka kaluar momente të vështira dhe kjo mund t’i ndodhë çdo skuadre”.



Ish-mbrojtësi i djathtë i aktivizuar në Brazil me klubet më të rëndësishme në vend, nga Flamengo te Vasco da Gama, për të vijuar me Palmeiras dhe Cruzeiron, theksoi më pas se ishte një mik i tij që i sugjeroi klubin bardheblu.

“Kam një mik që jeton këtu në Shqipëri që më ka folur për klubin dhe vendosa të pranoj këtë sfidë sepse është klubi më historinë më të madhe këtu, prandaj mendoj se është një sfidë e madhe. Jam një njeri që kam provuar përherë sfida të tilla. Objektivi është ringjitja e Tiranës në Superligë sepse një klub me këtë histori nuk mund të qëndrojë në Kategorinë e Parë. Këtë vit nuk ka ndjekur ndeshje të Tiranës por kam informacione për disa lojtarë dhe do t’i njoh gjatë ditëve të ardhshme”.

Çështja e zyrtarizimit do të presë edhe disa orë sepse siç e pranoi edhe vetë braziliani, të Shtunën do të merret vendimi përfundimtar.

“Shpresoj që nëse gjithçka shkon sipas parashikimeve të firmos të shtunën”.

Në vitin 2010, Ze Maria nisi karrierën si trajner, me dy aventura të shkurtëra në kategorinë e katërt italiane, fillimisht te Group Castello dhe më pas te Catanzaro. Në 2015-ën braziliani u emërua në stolin e rumunëve të Ceahlaul, që militonte në ligën e parë rumune dhe prej falimentimit klubi zbriti në kategoritë e ulëta të këtij vendi. Vetëm pak ditë më parë ai dha dorëheqjen nga posti te Gor Mahia, klubi nga Nairobi që militon në Premierligën e Kenias.