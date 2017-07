Zërat e merkatos në Superiore

Kukësi me shumë gjasa do të humbasë pas sfidave të Champions League sulmuesin Tetovar Izair Emini. 32 vjecari pritet të rikthehet tek Shkëndija, ku për herë të fundit është aktivizuar në sezonin 2012-2013. Me fanellën e Kukësit Emini luajti për një sezon e gjysmë, ku në 48 ndeshje kampionati realizoi 18 gola, duke qënë vendimtar edicionin që sapo u mbyll me golat e tij në rrugën drejt titullit. Është trajneri i ri i Shkëndijes Qatip Osmani ai që ka kërkuar rikthimin e Eminit në skuadër si një mundësi për të përforcuar akoma më shumë repartin e sulmit tetovar.

Ka garë dyshe në merkaton e verës për ish sulmuesin e Luftëtarit Reginaldo. Flamurtari dhe Laci kanë avancuar në drejtim të sulmuesit nga Mozambiku me oferta konkrete. 27 vjecari ra në sy me lojën e tij tek gjirokastritët jo vetëm për 8 golat e shënuar por edhe mënyrën e të luajturit, duke qënë një nga më të mirët në skuadrën surprizë të kampionatit. Tashmë mbetet për tu parë se kush ofertë do të jetë më bindëse në drejtim të Reginaldos dhe cila do të jetë e ardhmja e tij.

Teuta kërkon të marë nga Flamurtari mbrojtësin Arber Beqaj. Mbrojtësi 19 vjecar i cili është aktivizuar si titullar në pjesën e parë të sezonit që sapo u mbyll, shihet si një zgjidhje optimale për krahun e djathtë tek Teuta. Beqaj humbi vendin në formacion pas ardhjes së Ivan Jakovlevic, dhe tashmë është ish trajneri i tij tek Flamurtari Gugash Magani që dëshiron ta ketë në skuadrën e Teutës.

Lushnja nis punën për sezonin e ri me konfirmimin në rolin e trajnerit të Artan Banos. Puna e bërë edicionin e shkuar në një grup të vështirë në kategorinë e parë ka bindur drejtuesit e klubit për të vijuar edhe në elitë me 51 vjecarin në krye të skuadrës. Një ish futbollist i Lushnjes, Bano gjendet në krye të ekipit që nga vera e vitit 2012 teksa ky do të jetë sezoni i 7 për të si trajner i verdhejeshilëve. Objektivi i Lushnjes dhe trajnerit Bano është mbijetesa mes më të mirëve në sezonin e ardhshëm.

Stavri Nica do të vijojë të jetë trajneri i Lacit edhe për sezonine ardhshëm. 63 vjecari është konfirmuar në krye të kurbinasve pas punë së mirë të kryer sidomos në sezonin që sapo u mbyll. Stavri Nica arriti të kryejë një mision të pamundur me Lacin, pasi mbijetoi mes më të mirëve në një situatë të pashpresë për bardhezinjtë disa javë përpara fundit të kampionatit. Trajneri durrsak është parë si njeriu ideal nga presidenti Pashk Laska për të vijuar punën edhe në sezonin e ardhshëm, ku Laci synon të rikthehet në europë.