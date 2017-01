Zidane: Pepe e James? Dua të qëndrojnë te Reali

E ardhmja e Pepes dhe e James Rodriguezit ishte tema kryesore e konferencës për shtyp të Zinedine Zidane në prag të përballjes së parë me Sevillan në fazën e 1/8-ave të Kupës së Mbretit. Trajneri i “Los Blancos” këmbëngul se të dy futbollisët janë shumë të rëndësishëm për skuadrën që ai drejton.

“Rinovimi i kontratës së Pepes? Ai është lojtari ynë, luan prej 10 vjetësh në këtë klub dhe shpresoj që të vijojë me ne. Edhe James është shumë i rëndësishëm për ne, por unë nuk do të ndryshoj qëndrim karshi tij. Unë e kuptoj që kur nuk luan në një finale, duhet të jesh i mërzitur, kuptoj gjithashtu se ndonjëherë është e vështirë, por kjo ndodh me të gjithë, jo vetëm me James-in. Është në klubin më të mirë në botë dhe dëshiroj të qëndrojë këtu.”

Për rikthimin e mundshëm të Alvaro Moratas te Juventusi në Serinë A, Zidan saktësoi:

“Nuk besoj se ky informacion është i saktë. Alvaro është i lumtur te Reali, sepse ndodhet në shtëpinë e tij. Është pjesë e projektit tonë.”

2016-ta kulmoi për Zidanë me suksesin në finalen e Champions League, të fituar me 11-metërsha ndaj Atleticos së Madridit, por ambiciet për 2017-ën janë edhe më të mëdha.

“Do të bëjmë maksimumin për t’i fituar të gjithë trofetë. Reali i Madridit pretendon tituj në cdo kompeticion ku merr pjesë. Jemi në rrugë të mbarë dhe shpresoj ta mbyllim sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme.”