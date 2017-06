Zidane telefonon Mbappe

Zinedine Zidane i ka telefonuar Kylian Mbappe për ta bindur që të pranojë ofertën e Realit të Madridit. Lajmi bëheti i ditur nga L’Equipe e cila flet për një bashkëbisedim gjatë javës së kaluar dhe ky si argument kryesor ka qenë tema e minutave që Zizou mund ti garantojë sulmuesit të Monaco-s te Reali i Madridit. Kjo është një cështje me rëndësi të madhe pasi Mbappe druhet se duke shkuar në një skuadër të madhe mund të mos ketë të njëjtin aktivizim që i garanton Monaco, kjo pasi viti i ardhshëm është vendimtar për karrierën e tij edhe për faktin se verën e ardhshme është Botërori. Për ti provuar talentit të ri se sa shumë e duan te Reali janë gati të sakrifikojnë edhe një ndër futbollistët e treshes së famshme BBC. Përvec Ronaldos të cilin në Madrid dëshirojnë që ta bindin për të qëndruar dhe Benzema që konsiderohet i pashitshëm, te Reali po forcohet gjithnjë e më tepër ideja për të shitur Gareth Bale te Manchester United.

Në telefonatën e tij me Mbappe, Zidane ka tentuar ta bindë se Reali është një klub i aftë për ta kthyer atë në yllin e futbollit në vitet e ardhshme, një tentativë që ka provuar ta bëjë edhe Arsenali që në ditët e para të qershorit i kishte prezantuar Monacos një ofertë prej 100 milionë eurosh.

Mbappe është i lidhur me kontratë me Monaco deri në 2019 por në klubin e principatës e dinë se vendimi për të ardhmen i përket vetë 18 vjecarit, që do të ndihmohet për ta marrë atë edhe nga familja e tij. Para se të ndryshojë ambient Mbappe do të kuptojë se cfarë projekti teknik e pret, pasi dëshiron tketë një rol thelbësor në idetë e klubit dhe trajnerit të ardhshëm. Hapja e Realit ndaj idesë për të shituar Bale duket se e ka entuziazmuar sulmuesin e ri shërbimet e të cilit kërkohen nga disa klube, përfshirë këtu dhe Psg. Reali ende nuk ka bërë ende asnjë ofertë zyrtare por sipas L’Equipe është zgjedhja e parë e Mbappe nëse Los Blancos do të paguajnë shumën e duhur për të.