Zyrtare, Atalanta blen kartonin e Berishës

Zyrtare, kartoni i Etrit Berishës është blerë përfundimisht nga Atalanta. Lajmin e bën të ditur klubi bergamask dhe ai lacial në faqet zyrtare të internetit, duke konfirmuar mbylljen e marrëveshjes që e transferon përufnidmisht 28-vjeçarin shqiptar në Bergamo pas 4 viteve si lojtar i Lazios. ” Atalanta B.C. komunikon se ka ushtruar të drejtën e blerjes nga Lazio kartonin e portierit Etrit Berisha, portier i Kombëtares Shqiptare, i cili ka qenë pjesë e Atalantës në sezonin fantastik 2016-2017 që u mbyll me vendin e katërt në klasifikim dhe me kualifikimin direkt në fazën e grupeve të Europa League. Në total Etriti numëron 27 ndeshje me fanellën zikaltër”, theksohet në komunikatën e Atalantës. Berisha u transferua te Lazio në vitin 2013 por në radhët e bardhekaltërve nuk gjeti asnjëherë hapësira të mëdha për shkak të aktivizimit të Marchettit. Në tre sezone me Lazion ai u aktivizua vetëm 38 ndeshje. Atalanta dhe Lazio e gjetën gjuhën e përbashkët për transferimin e kartonit të tij edhe për shkak të kryqëzimeve të merkatos mes dy klubeve pasi kryeqytetasit kanë si objektiv kryesor argjentinasin Papu Gomez, i cili mund të firmosë gjatë ditëve të ardhshme për skuadrën e drejtuar nga Simone Inzaghi.