Zyrtare Boniface, Partizani merkato titulli

Partizani synon titullin, dhe ambiciet e klubit të kuq reflektohen edhe në merkaton e 15 herë kampionëve. Dy lojtarë të spikatur si Bardhi dhe Trashi kanë marrë dy oferta të rëndësishme por presidenti I Partizanit, Gaz Demi ka dhënë urdhër: askush nuk do largohet në kampionat e sipër, pavarësisht se cfarë shumash mund t’i orohen dhe klubit. Përkundrazi jo vetëm që nuk ka largime por te Partizani ka të reja shumë interesante në merkato. Drjetori Sportiv Haxhia ka gjetur akordin me drejtorin e Partizan Beograd, Milosh për një sulmues që bën diferencën Nikola Djuric por mesa duket lojtari ende nuk është bindur që të mbërrijë në kampionatin shqiptar. Përforcimi Boniface konfirmohet zyrtarisht në sulm ndërsa në verë do mbërrijë gjithashtu Oto Xhon. Lojtar afrikan që luan me skuadrën e Trepcës 89. Sukaj ka arritur akordin me klubin dhe pritet leja e kalimit nga Malajzaia. Lojtari ka nisur stërvitjen individuale dhe në fund të janarit mund të jetë në 100%. Lajmi I mirë në sulm vjen nga Mazreakj i cili është gati në formën e tij më të mirë sportive dhe pritet të jetë gati për dy fazat e mbetura të këtin kampionati. Në provë në mbrojtje është një lojtar nga Gambia, Kaba Sambou, ndërsa gjatë janarit pritet firma e Uzunit i cili do merret nga Apolonia. Qershia mbi tortë në klubin e Partizanti është Ekuban. Klubi është duke biseduar me Kievon që sulmuesi të mos jetë vetëm në formë huazimi por të jetë bashkëpronare të kartonit të sulmuesit së bashku me klubin Italian dhe të kenë të dy në pronësi futbollistin më në formë të momentit në kampionatin shqiptar.