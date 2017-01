Zyrtare, Milani huazon Niang te Watford

Mbaye Niang largohet zyrtarisht nga Milani. Futbollisti francez është transferuar në Premier League te Watfordi, që do të paguajë 750 mijë euro për huazimin nga kuqezinjtë deri në fund të seoznit, me klubin anglez që do të ketë mundësinë e blerjes për 18 milionë euro, sigurisht në bazë të performancës së futbollistit. 22-vjecari kaloi vizitat mjekësore paraditen e të enjtes, për t’u zyrtarizuar më pas nga skuadra që drejtohet nga italiane Walter Mazzarri.

Largimi i Niang nga Milano lë një vend bosh në organikën e kuqezinjve. Administratori i Deleguar i Milanit Adriano Galliani po punon për të gjetur një zëvendësues të denjë të francezit. Zgjedhje e parë mbetet Ocampso i Genoas, por bisedimet janë ndërlikuar shumë, sepse presidenti Preziosi nuk ka një zëvendëues për argjentinasin, në vend të të cilit preferonte pikërisht Niang.