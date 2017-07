Zyrtare, Valero nënshkruan për Interin

Zyrtare, Borja Valero vishet zikaltër. Ish mesfushori i Fiorentinës bashkohet me Interin që blen kartonin e spanjollit nga klubi toskan. Lajmin e bën të ditur Fiorentina në faqen zyrtare që konfirmon shitjen përfundimtare të kartonit të lojtarit. 32-vjeçari iu nënshtrua të Hënën paradite vizitave mjekësore në Milano dhe më pas u bashkua me skuadrën e tij të re në kompleksin stërvitor në Riscone di Brunico. Marrëveshja është finalizuar për rreth 5 ilionë Euro dhe Interi nuk e pati asak të vështirë finalizimin duke parë edge dëshirën e lojtarit për të ndryshuar ambjent. Disa ditë më parë ishte vetë lojtari iberik që i kërkoi klubit toaksn largimin për t’u bashkuar me Interin ku synon të marrë çelësat e mesfushës zikaltër. Deri në këto momente, Valero është afrimi më i bujshëm në radhët e Interit që ka premtuar edhe disa goditje të mëdha në merkato për t’i servirur trajnerit Spalleti një skuadër në gjendje për të luftuar me favoritët e Serie A, Juventus, Napoli dhe Roma.