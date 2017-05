Zyrtare, Valverde trajneri i ri i Barcelonës

Ernesto Valverde trajneri i ri i Barcelonës. Konfirmimi vjen nga ana e presidentit të klubit blaugrana Josep Maria Bartomeu, i cili ka bërë publik emrin e teknikut që do të ulet në krye të stolit katalanas duke nisur që nga sezoni i ardhshëm i La Liga-s. Sipas asaj që bëjnë me dije mediat spanjolle Valverde do të firmosë një kontratë dy vjecare, që mund të zgjatet edhe me një vit në rast të arritjes së rezultateve pozitive. Prezantimi i ish-trajnerit të Athletic Bilbao do të bëhet ditën e enjte në ambjetet e klubit të Barcelonës. Vendimi u mor pas mbledhjes se komisionit sportiv dhe këshillit administrues të katalansve. Ernesto Valverde në të kaluarën e tij ka drejtuar skuadrën greke të Olympiakos, Valencia, Villareal dhe Espnayol dhe në dy vitet e fundit atë të Atletic Bilbaos. Emri i teknikut 53-vjecarë është përmendur shpesh në ambjentet e Barcelonës përgjatë dy viteve të fundit dhe tashmë ka ardhur momenti i tij. Valverde do të zëvendësoje të larguarin Luis Enrique i cili drejtoi për tre sezone klubin blaugrana, por mungesa e rezultateve bëri që bashkëpunimi mes palëve të ndërpritet.