100 gola me United, “Djajtë e Kuq” gati rinovimin me sulmuesin

Man United është hedhur në sulm për të rinovuar kontratën e Marcus Rashford. Sipas mediave britanike, drejtuesit e “djajve të kuq” do të bëjnë gjithçka për të arritur një marrëveshje para merkatos dimërore, për të shmangur interesin nga klubet e tjera.

Kontrata e 25-vjeçarit përfundon në fundin e sezonit dhe në qoftë se nuk arrihet në marrëveshje, agjenti i tij ka të drejtë të zhvillojë bisedime me klubet e interesuara nga 1 janari. Aktualisht sulmuesi përfiton 200 mijë paund në javë dhe drejtuesit e klubit për të bindur anglezin duhet ti ofrojnë një pagë të përmirësuar në shifra.

Paris Sainte German mbetet klubi më i interesuar për Rashford. “Parizienët” e shohin si zëvendësuesin perfekt të Lionel Messit, dhe në rast se nuk do të arrihet një marrëveshje me shtatë herë fituesin e topit të artë për rinovimin e kontratës, atëherë drejtuesit e Paris Saint German do të hidhen në sulm për të bindur anglezin të transferohet në Parc des Princes.

Megjithatë për kampionët e Francës do të jetë tepër e vështirë, pasi Rashford është në planet e teknikut Erik Ten Hag për të ardhmen. Me golin e shënuar në sfidën e fundit përball West Ham, Rashford arriti shifrën e 100 realizimeve me Man United.