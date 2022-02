16 javë në zonën e ftohtë, Kastrioti ka shansin e madh ndaj Egnatias

Pas 13 javësh, Kastrioti ia doli që të lërë vendin e fundit të renditjes, teksa nga java e tetë kishte mbyllur tabelën. Gjërat kanë ndryshuar pozitivisht për krutanët, të cilët ia kanë dalë që të rikuperojnë diferencën me skuadrat e tjera dhe pas takimit me Tiranën lanë vendin e fundit. Tashmë synimi i ekipit të Emiljano Çelës është që, duke nisur nga kjo javë, të arrijë të dalë nga zona e rënies nga kategoria, teksa përballë do të ketë Egnatian, një rival të drejtpërdrejtë për mbijetesën. Kastrioti ka arritur të marrë 3 fitore dhe një barazim në gjashtë ndeshjet e fundit, duke treguar një fytyrë tjetër, çka u dëshmua dhe në triumfin me kryesuesit e kampionatit, Tiranën, të cilën e mundën 2-1.

Një sukses me rrogozhinasit do të bënte që Kastrioti të arrinte që pas 14 javësh të linte zonën e rënies, ku ndodhen prej 16 javësh, ose e thënë ndryshe që nga java e 6-të. Deri në fund të edicionit, kanë mbetur dhe shumë ndeshje, megjithatë, nëse krutanët do të rujanë të njëjtin rendiment, atëherë premisat do të jenë maksimale që ata të qëndrojnë minimalisht dhe një sezon tjetër në elitën e futbollit shqiptar. Lufta për mbijetesë aktualisht është tepër e fortë, teksa nga Egnatia e vendit të shtatë deri tek Skënderbeu i vendit të fundit diferenca është vetëm 3 pikë.