182 milionë euro investim në merkato, trajneri rrezikon shkarkimin pas startit të dobët

West Ham ishte një nga klubet që shpenzoi shuma marramendësi në merkaton verore. 182 milionë euro për tetë afrime, me disa lojtarë cilësorë si Scamacca apo Lucas Paqueta megjithatë në shtatë javët e para në Premier league “Çekanët” nuk kanë treguar asgjë, pasi kanë grumbulluar vetëm katër pikë.

Drejtuesti e klubit nuk janë aspak të kënaqur me paraqitet e zhvilluara dhe sipas raportimeve e ardhmja e David Moyes është në pikëpyetje. Skocezi është në krye të West Ham që prej dhjetorit të vitit 2019.

Vetëm një fitore në Premier League dhe dy në Conference League nuk e justifikojnë shumën e harxhuar në merkaton verore dhe tani rrezikon seriozisht shkarkimin.

Për trajnerin Moyes është hera e dytë në krye të West Ham, pasi tekniku e ka drejtuar edhe më parë klubin midis viteve 2017 dhe 2018, me drejtuesit që zgjodhën të mos t’i rinovonin kontratën.

Në aventurën e tij të dytë me West Ham, skocezi ka bërë një punë të shkëlqyer pasi e ka dërguar skuadrën për dy vite rradhazi në kompeticionet europiane, por starti i këtij sezoni lë shumë për të dëshiruar.

Megjithatë, Moyes e ka dhe një shans të fundit pasi në Premier League do të jetë i favorizuar nga kalendari, ku West Ham do të ketë dy përballje në shtëpi. Fillimisht me Wolves dhe më pas me Fulham, ku tekniku skocez do të kërkoj fitoret e njëpasnjëshme për tu larguar nga fundi renditjes.