200 milionë euro në arkat e Bayernit nga kontrata e re me gjigantin e telekomunikacionit

Bayerni i Mynihut, sipas “Bild”, do të përfitojë një shumë të madhe parash gjatë viteve të ardhshme nga një marrëveshje e rëndësishme sponsorizimi. Klubi bavarez ka rinovuar kontratën me Telekomin, sponsorin kryesor të saj. 200 milionë euro do të kalojnë në arkat e klubit gjatë katër sezoneve të ardhshme nga kjo marrëveshje, shumë që mund të ndihmojë për të bindur Lewndowskin që të rinovojë kontratën apo për të blerë Erling Haalandin.

Kjo marrëveshje do t’i lehtësojë ndjeshëm arkat e klubit pas një periudhë të gjatë krize për shkak të pandemisë. Marrëveshja e re me Telekomin gjerman do të jetë e vlefshme deri në vitin 2026.

“Allianz Arena” ka marrë një total prej 45 milionë eurosh në sezon, një shumë që do të rritet në 50 milionë nga sezoni i ardhshëm. Përveç kësaj, Telekom ka rënë dakord të përfshijë bonuse për performancën e ekipit, kështu që totali mund të kalojë edhe 200 milionë euro në total.