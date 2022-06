29 sportistë në 10 disiplina, lista e Shqipërisë për Lojërat Olimpike Mesdhetare “Oran 2022”

29 sportistë do të garojnë në 10 disiplina të ndryshme në Lojërat Olimpike Mesdhetare “Oran 2022” që do të mbahen nga data 25 qershori deri në 5 korrik. Në atletikë synimet e kuqezinjve do të jenë me Luiza Gegën e cila ka treguar që gëzon një formë mjaft të mirë, teksa u shpall dhe kampion e Ballkanit në Rumani.

Po në atletikë do të tentojë të futet në zonën e medaljeve Franko Burraj. Në boks synimet janë tek Alban Beqiri, i cili në këto lojëra do të jetë dhe me tre boksierë të tjerë, Ardit Murajn, Arjon, Kajoshin dhe Nelson Hysën. Në gjimnastikën artistike Metvei Petrov do të kërkojë që sërish të nderojë flamurin kuqezi, me sportistin rus i cili prej kohësh përfaqëson Shqipërinë në eventet ndërkombëtare. Në xhudo pritshmëri të larta ka për Indrit Çulhajn por dhe Erson Ramën.

Qitja do të përfaqësohet me dy sportiste si Kristina Anxhara, Manjola Konini, ndërsa në not do të garojnë Frenki Vogli, Drini Ujkashej, Sada Dande. Këtë herë Shqipëria do të përfaqësohet nga Grejsi Bajri, Kristal Dule dhe Martin Muedini. vëmendja më e madhe do të jetë nga peshëngritja, e cila në vitet e fundit na ka sjellë shumë medalje.

Briken Calja, Evangjeli Veli dhe Erkand Qerimaj janë mes pretendentëve, ndërsa të gjithë shpresojnë që dhe Briken Calja të rikuperohet në kohë nga dëmtimi që ka pësuar e të jetë në kapacitetin e tij maksimal për të na sjellë sërish suksese. Po ashtu i njëjti rezultat pritet dhe nga Albert Meta e Mateus Caci.

Në mundje do të përfaqësohemi nga Kevin Kupi, Gjetë Prenga, Bajram Sina, Osman Hajdari por dhe dy sportistët rus Islam Dudaev, Zelimkhan Abakarov, të cilët janë pajisur me pasaportë shqiptare nga shtatori i vitit të kaluar. Përfaqësuesi i Taekwondo do të jetë Juridon Cani.

presidenti i KOKSH deklaroi në dorëzimin e flamurit se këtë edicion pritshmëritë janë të larta që Shqipëria të kthehet me disa medalje në disiplina të ndryshme.

SPORTISTËT QË DO PËRFAQËSOJNË SHQIPËRINË

Atletikë: Luiza Gega, Franko Burraj

Boks: Ardit Muraj, Alban Beqiri, Arjon, Kajoshi, Nelson Hysa

Gjimnastikë artistike: Matvei Petrov

Xhudo: Indrit Cullhaj, Erson Rama

Qitje: Kristina Anxhara, Manjola Konini

Not: Frenki Vogli, Drini Ujkashej, Sada Dande

Tenis: Grejsi Bajri, Kristal Dule, Martin Muedini

Aekëondo: Juridon Cani

Peshëngritje: Briken Calja, Evangjeli Veli, Erkand Qerimaj, Albert Meta, Mateus Caci

Mundje: Kevin Kupi, Gjetë Prenga, Bajram Sina, Osman Hajdari, Islam Dudaev, Zelimkhan Abakarov