Empoli gjen zëvendësuesin e Asllanit, do t’i kushtojë 7 mln euro

Presidenti i Empolit ka pranuar marrëveshjen me Interin për shitjen e Kristjan Asllanit, teksa deklaroi se pret me shumë emocion të shohë mesfushorin shqiptar të luajë në Ligën e Kampionëve.

Në të njëjtën kohë, numri një i toskanëve zbuloi edhe pasuesin e Asllanit, që do të jetë pikërisht mesfushori i Cagliarit, Razvan Marin.

Ky i fundit do t’i bashkohet Empolit në huazim me të drejtë blerjeje për shifrën e 7 milionë eurove, teksa në fillim të javës së ardhshme janë planifikuar edhe vizitat mjekësore të mesfushorit.

“Jam shumë i emocionuar dhe krenar për Asllanin, që është rritur te ne dhe tani do të veshë fanellën e Interit. Mezi pres ta shoh të luajë në Ligën e Kampionëve dhe të bëjë një tjetër hap të madh përpara. Për zëvendësuesin, kemi arritur marrëveshjen me Cagliarin për Razvan Marin, që e njeh mirë kampionatin dhe do të jetë vlerë e shtuar për ne”, tha numri një i Empolit.