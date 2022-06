Firmos me 10 herë kampionët, kapiteni i Uruguait transferohet në Buenos Aires

Diego Godin me skuadër të re. Kapiteni i Uruguait, i cili do të luajë për herë të fundit në një Botëror në Katar 2022, ka firmosur me Velez Sarsfield, dhjetë herë kampionët e Argjentinës.

Mbrojtësi i njohur ishte pjesë e Atletico Mineiro (Brazil) në fazën e dytë të sezonit të fundit, ndërkohë që tani do të provojë për herë të parë emocionet e aktivizimit në Argjentinë.

36-vjeçari ka firmosur deri në dhjetorin e vitit 2023 me klubin nga Buenos Aires, që do të sfidojë River Plate në raundin e 1/8-ve në Kupën Libertadores.

159 ndeshje dhe 9 gola numëron Godin me Uruguaian, ndërkohë që më parë ka luajtur me ekipe si Inter, Atletico Madrid, Villareal, Cagliari, dhe Nacional dhe Cerro në vendlindje.

