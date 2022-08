Milani kompleton mbrojtjen, firmos me 21-vjeçarin gjerman

Pas suksesit ndaj Bolognës në kampionat, vjen një tjetër lajm i mirë për tifozët e Milanit. Maldini e Massara kanë kompletuar transferimin e mbrojtësit Malick Thiaw nga Schalke 04.

Gjermani 21-vjeçar pritet të zbarkojë nesër në Milano për të kryer vizitat mjekësore dhe hedhur firmën mbi kontratë, ndërsa në arkat e klubit gjerman do të shkojnë rreth 5-6 milionë euro.

Pas ngurrimit të Chelseat për të dhënë në huazim Trevor Chalobah, Maldini vendosi të vërë bast mbi mbrojtësin e talentuar gjerman, që do të ketë mundssi të rritet me qetësi te kampionët e Italisë, pasi fillimisht do të jetë vetëm alternativa e katërt në hierarki.