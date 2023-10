40 ditë pa gol, por Verona i sjell kujtime të bukura Vlahovic

Juventus rikthehet në fushë mbrëmjen e së shtunës teksa pas triumfit të fundit në San Siro ndaj Milanit do të kërkojë vazhdimësinë në shtëpi ndaj Veronës. Një fitore do t’i dhuronte torinezëve vendin e parë në renditje në pritje të ndeshjeve të Inter dhe Milan. Trajneri Massimiliano Allegri në konferencë për shtyp paralajmëroi rikthimin e Chiesa dhe Vlahovic.

Sulmuesi serb ka detyrën kryesore për të përcjellë topin në rrjetë, por në kohët e fundit problemet fizike e kanë ndaluar të shkëlqejë. 23-vjeçari nuk shënon prej 40 ditësh, më saktë prej ndeshjes me Lazion e luajtur më datë 16 shtator ku realizoi një dygolësh. Ndaj Veronës pritet titullar dhe Vlahovic do të kërkojë të rikthehet sërish ai sulmuesi vendimtar që e nisi sezonin me katër gola në katër ndeshjet e para të kampionatit.

Në krah do të ketë edhe Chiesan, me të cilin ka një raport të shkëlqyer brenda dhe jashtë fushe. Verona i sjell fat serbit duke qenë se pikërisht ndaj tyre debutoi me fanellën e bardhezinjve në gjashtë shkurtin e vitit 2022, madje edhe duke shënuar gol. Tashmë, Vlahovic do të kërkojë të riniset sërish dhe të marrë përsipër rolin e liderit në ofensivën e “Zonjës së Vjetër”.