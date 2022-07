5 klubet e Serisë A me vlerën më të lartë sipas “Transfermarkt”, ja kush e kryeson listën

Edhe pse nuk ia dolën në sezonin e kaluar të shpallen Kampionë të Italisë për të dytën herë me radhë, Inter sërish mbetet klubi me vlerën më të lartë të futbollistëve në treg sa i takon Serisë A. të paktën ky është vlerësimi që vjen nga e mirënjohura “Transfermarkt” që e vlerëson organikën me 32 lojtarë të zikaltërve në vlerën e 652 milionë eurove. Pas zikaltërve vjen Juventus, ndërsa një vend në podium e ka garantuar edhe ata që triumfuan në sezonin e fundit, Milan.

Renditja e pesë klubeve me vlerën më të lartë të futbollistëve në Serie A sipas “Transfermarkt”

5-Roma 32-lojtarë me vlerë totale 412 milionë euro

4- Napoli 31-lojtarë me vlerë totale 434 milionë euro

3-Milan 32-lojtarë me vlerë totale 495 milionë euro

2-Juventus 29-lojtarë me vlerë totale 504 milionë euro

1-Inter 32-lojtarë me vlerë totale 652 milionë euro