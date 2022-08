70 milionë € për titullarin e Man City, Guardiola qetëson tifozët: Do të qëndrojë

Merkato është futur në ditët e fundit të saj. Emri i Bernardo Silvës vazhdon të lidhet me PSG-në dhe Barcelonën, por Pep Guardiola është i bindur që lojtari ofensiv, të cilin e vlerëson shumë, do të vijojë karrierën në “Etihad Stadium”.

Times raporton se PSG ka ofruar 70 milionë euro për kartonin e 28-vjeçarit të kombëtares portugeze, por kampionët e Anglisë e kanë refuzuar atë. “Bernardo do të qëndrojë me ne. Nuk kemi marrë asnjë telefonatë nga ndonjë klub.

Ky është shkaku pse them që ai nuk do të largohet. E përsëris: Bernardo do të qëndrojë te Manchester City”, deklaroi trajneri spanjoll në konferencën për shtypin përpara duelit të së shtunës ndaj Crystal Palace.

TESTONI NJOHURITË TUAJA RRETH PREMIER LEAGUE