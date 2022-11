A duhet të qëndrojë Reja? Ja si përgjigjen panelistët e emisionit “Kuqezi”

Koha e Edy Rejës ka përfunduar, kështu që Kombëtarja Kuqezi do të ketë një trajner të ri. I këtij mendimi ishin të gjithë të ftuarit e emisionit “Kuqezi”, të drejtuar gazetari Andi Deçka.

I pari që dha mendimin për vazhdimësinë ose të Rejës, ishte Erjon Xhafa, i cili u përgjigj: “Mendoj që koha e Rejës ka mbaruar, por duhet të shohim edhe kandidatët për të zëvendësuar për të dhënë se duhet të ikë.” Me një propozim konkret, për pasuesit e Edy Reja vjen gazetari Gjergji Stefa: “Unë mendoj se duhet të ikë për shkak të rezultateve. Duka ka vlerësim të madh për të për anën teknike, por janë rezultatet që vënë në dyshim. Mema, Salihi, Bulku duhet të marrin drejtimin teknik të Kombëtares, janë njerëz të brendshëm, që e njohin ambientin, nuk ka rëndësi se cili prej tyre do të jetë në krye.”

Sulejman Mema, mjaftohet me një fjali të shkurtër: “Mendoj që viti i ri do të jetë me trajner të ri.” Ndërsa Luan Pinari e mbyll: “Përderisa e tha dhe Mema, që viti i ri do të jetë me trajner të ri, nuk kemi se çfarë mund të themi më shumë.”